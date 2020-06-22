Eskil'de doğal gaz için altyapı çalışmalarına başlandı Aksaray'ın Eskil İlçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Aksaray'ın Eskil İlçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Geçtiğimiz yıl Eskil'de yüzde onluk bir alanda doğal gaz altyapı çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Belgemen, "Bu yıl, ilçenin yüzde doksanlık alanına doğal gaz verilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile nüfusu 20 bini aşan ilçeler doğal gaza kavuşmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçen yetkililere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA