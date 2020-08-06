Eskil'de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor
Eskil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini dezenfekte etti.
06.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:53
Eskil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini dezenfekte etti.
Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başlandı.
Vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak amacıyla çöp konteyner yıkama aracıyla yıkama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: AA