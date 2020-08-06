Eskil'de çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor Eskil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Eskil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak amacıyla çöp konteyner yıkama aracıyla yıkama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemlerinin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA