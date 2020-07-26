Eskil'de canlı hayvan pazarı açıldı Eskil Belediye Başkanlığı'nca yaptırılan Kapalı Canlı Hayvan Pazarı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Eskil Belediye Başkanlığı'nca yaptırılan Kapalı Canlı Hayvan Pazarı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, gazetecilere, seçim vaatlerini bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Belgemen, "İlçemizde 200 bin üzerinde küçük ve büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Hayvan üreticilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bu modern pazar alanını ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

Kaynak: AA