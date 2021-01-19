Eskil'de 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Eskil'de 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor

19.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:14
Eskil'de 90 yaş ve üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 90 yaş ve üzeri vatandaşlara, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Eskil Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan iki ekiple, ilçe genelinde 20 vatandaşa aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, e-Nabız hesabı üzerinden ulaştıkları vatandaşlara aşılarını yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

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