Eskikarağaç leylek köyünde yoğunluk
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Karacabey, Türkiye, Bursa, Güncel

Eskikarağaç leylek köyünde yoğunluk

Türkiye'nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç'ta, baharın gelmesiyle birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı.

09.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:26
Eskikarağaç leylek köyünde yoğunluk

Türkiye'nin ilk ve tek leylek köyü olan Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç'ta, baharın gelmesiyle birlikte hareketli günler yaşanmaya başladı.


Avrupa Leylek Köyleri Birliği içerisinde ülkemizi temsil eden ve Bursa'nın parlayan yıldızı haline gelen Eskikaraağaç Mahallesi, Karacabey Belediyesi'nin yaptığı somut çalışmalarla her geçen gün parlamaya devam ediyor. Özellikle köyün simgesi olan leyleklerin bahar aylarıyla birlikte mahalleye göç etmeye başlaması, çevre il ve ilçelerden yüzlerce misafirin de hafta sonu köyü ziyaret etmesine neden oldu.


Balıkçı Adem Amca ile arasında yaşanan hikayesiyle tüm Türkiye'de hatta dünya çapında meşhur hale gelen Yaren Leylek'le birlikte, evlerin çatılarında diğer leyleklerin de görülmeye başlanması, bölgeye adeta ziyaretçi akınına yol açtı. Köydeki işletmeler yoğunluktan memnuniyet duyarken, köy kadınlarının işlettiği EKADER Derneği de gelen misafirlere çeşitli ürünlerini satma imkanı buldu.


Turizm atakları meyvelerini veriyor


Leylek Köyünün yılda bir kez değil yıl boyu ziyaret edilebilmesi için uğraştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "Son 6 yılda turizm konusunda gerçekleştirdiğimiz ataklar meyvesini vermeye başladı. Vatandaşlarımız Yaren Leylek haberiyle birlikte hafta sonu leylek köyüne adeta akın etti. Buradaki yerel işletmelerin misafirlere yetişmekte zorlandığı haberini aldım. Yine köyümüzde yapılan tekne turları da kayıkçıların yüzünü güldürüyor. Bu ilginin kontrollü bir şekilde artmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.


Mahalle halkı ilgiden mutlu


Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetinde yaptığı açıklamada,"Belediyemizin de katkıları sayesindeleylek köyümüz Eskikarağaç hem sosyal hem kültürel faaliyetler açısından turizmden hakettiği payı almaya başladı. Köyümüzün simgesi haline gelen Adem Amca'mızın dostu Yaren Leylek ile kavuşması da haftasonu insanların akın akın köyümüze gelmesine neden oldu. Bu durum,mahalle sakinlerimizinde hoşuna gidiyor. Biz yıllardır leylekleri karşılıksız misafir edip ağırlıyor, onları koruyup kolluyorduk. Şimdi ise leylekler sayesinde turizm potansiyeli ile yerel ürünlerimiz haftasonları yoğun ilgi görüyor ve vatandaşlarımız, burada sattıkları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor. Bu anlamda, yapılan tanıtım ve farkındalık çalışmalarından ötürü Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan'a, mahalle halkımız adına çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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