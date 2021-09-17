Eskikaracakaya'da Yollar Yenileniyor

Şehrin her noktasında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde tespit edilen eksikleri de gideriyoruz. Bu kapsamda Altyapı çalışmaları sırasında yollarında ciddi derecede deforme meydana gelen Eskikaracakaya Mahallesinde parke taşı kaplama çalışmasının startı verildi.

Altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından, İnegöl Belediyesi ekipleri yolları yeniden düzenlemek için zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Yapılan çalışma kapsamında 3500 metrekare parke taşı uygulanacağı ifade edilirken, devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada çalışmaya ilişkin bilgiler de veren Başkan Taban, "Bugün Eskikaracakaya köyümüzde hem mahalle sakinlerimize selam vermek hem de yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik. Mahallelerimizdeki eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Özellikle altyapıları biten alanlarda yollar deformasyon geçirdiği için buraları yeniliyoruz. Burada da parke taş kaplama çalışması sürüyor. Arkadaşlarımız Eskikaracakaya Mahallemizde yaklaşık 3500 m2 parke taşı uygulayacaklar. 10 gün içerisinde çalışmayı tamamlayarak vatandaşımıza daha konforlu ve estetik yollar sunmuş olacağız. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Sonuçta insanın yaşadığı yerde ihtiyaçlar doğuyor ve o ihtiyaçları da bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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