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Eskikaraağaç yolları yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eskikaraağaç yolları yenileniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan Eskikaracakaya Mahallesi'nde bozulan yollar yenileniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan Eskikaracakaya Mahallesi'nde bozulan yollar yenileniyor.

Şehrin her noktasında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde tespit edilen eksikleri de gideriyor. Eskikaraağaç Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının sona ermesinin ardından, İnegöl Belediyesi ekipleri yolları yeniden düzenlemek için zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. 3500 metrekare parke taşı döşenecek.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Hem mahalle sakinlerimize selam vermek hem de yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik. Mahallelerimizdeki eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bilhassa alt yapıları biten alanlarda yollar deforme olduğu için buraları yeniliyoruz. Burada da parke taş kaplama çalışması sürüyor. Arkadaşlarımız Eskikaracakaya Mahallesi'nde yaklaşık 3500 metrekare parke taşı döşeyecek. 10 gün zarfında çalışmayı tamamlayarak vatandaşımıza daha konforlu ve estetik yollar sunmuş olacağız. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Sonuçta insanın yaşadığı yerde ihtiyaçlar doğuyor ve o ihtiyaçları bir bir karşılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Eskikaraağaç yolları yenileniyor

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