Eskiden yasaklı ırk olan köpekler için kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 14 Temmuz'da aldığı karar sonrası 5199 sayılı yasada değişikliğe gidilerek önceden beslenmesi yasak olan 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio' cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenilebileceği duyuruldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu köpek türlerini besleyen sahiplerine sürenin dolmasına iki aydan az kaldığını hatırlatarak bir an önce köpeklerini kısırlaştırıp onlara çip taktırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Köpeği kısırlaştıran ve çip takan veteriner hekim Vedat Sürekli ise kısırlaştırmanın hayvanların yaşam kalitesini artırdığını ve bu sayede hayvan dostlarının sahiplerinin yanında ömür boyu mutlu ve rahat yaşayacağını kaydetti.