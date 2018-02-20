Eskiçokdeğirmen'in Son Değirmeni

Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan ve adını da geçmişte çok sayıda olan değirmenlerden alan 'Eskiçokdeğirmen' Mahallesi'ndeki suyla çalışan son değirmen, gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Değirmenin sahibi Yaşar İnan, eskisi gibi geçim sağlayamadığını söyleyerek, yavaş yavaş mesleği bırakmaya hazırlanıyor.

Geçmiş yıllarda 9 adet su değirmeni bulunan ve adının da bu yüzden 'Eskiçokdeğirmen' olduğu ifade edilen mahallede, şuan sadece bir adet un değirmeni bulunuyor. Gelişen teknolojiye rağmen hayatta kalan ve 1955 yılında inşa edilen son değirmen, köy halkının yetiştirdiği mısırları öğüterek un haline getiriyor. Tamamen el işçiliği ile üretilen ve yaklaşık 63 senelik bir mazisi olan su değirmeni, kış aylarında artan su seviyesiyle çalışabilirken, yazın ise su yetmediği için elektrikli motorla dönerek vatandaşlara hizmet sağlıyor. Yaklaşık 980 nüfuslu mahallede eskisi kadar mısır üretilmediği için, talepler de düşük oluyor.

"Yazın elektrikle, kışın suyla çalışıyor"

Baba mesleği olarak yıllardır değirmeni döndürdüğünü söyleyen 65 yaşındaki Yaşar İnan, son değirmenin kendilerinde kaldığını söyledi. İnan, "Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde tek değirmen benimki kaldı, daha önce 9 tane değirmen vardı. Değirmen şu anda su ile çalışıyor. Eskiden su çoktu ama şimdi sular kesildiği için yazları dönmüyor. Kışları döndürüyoruz, mahalle halkının mısırlarını öğütüyoruz. Yazın elektrikle, kışın da suyla çalıştırıyoruz, böylece baba mesleğini devam edip götürüyoruz" dedi.

"Eskisi gibi talep yok"

Değirmenin sahibi Yaşar İnan, eskiden çok daha fazla mısır üretildiği için değirmene rağbet olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda pek fazla talep yok. Çünkü memlekette mısırlık kalmadı. Hep fındık bahçesi olduğu için, mısıra fazla talep kalmadı. Eskiden mısır çoktu, fındık yoktu. Şimdi fındık çok, mısır yok" şeklinde konuştu.

"Su değirmeni ile öğütülen un daha lezzetli oluyor"

Elektrikli ile suyla çalışan değirmen arasında fark olduğuna dikkat çeken İnan, "Elektrik değirmeni unu yakıyor, kızdırıyor, bu yüzden de acıma yapıyor. Ama su ile öğündü zaman o ekmek daha lezzetli oluyor. Elektrik değirmeninden daha iyi oluyor. Unu hem ince, hem de lezzetli oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Artık değirmenden geçim yapamıyoruz"

Değirmenci Yaşar İnan, 1955 yılında inşa edilen ve bu güne kadar ayakta durabilen değirmen ile artık eskisi gibi geçim sağlayamadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burası 1955 senesinde yapıldı, ben halen devam ettiriyorum. Yapıldığını küçükken hayal-meyal hatırlıyorum. Şuanda değirmenden geçim yapamıyoruz. Mısır olmayınca geçim olmuyor. Çok şükür emekli olduk, yavaş yavaş da bu ileri bırakacağız. Eskiden para değil, 'haklık' alırdık. Şimdi o işi bırakıp paraya dönüştük. Yüz kilogram mısırda 15 TL ücret alıyoruz."

Vatandaşlar ise elektrikle üretilen unun, su ile üretilen kadar lezzetli olmadığını, yıllardır bu değirmenleri kullandıklarını söylediler. - ORDU