Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'in naaşının yeri değiştirilebilir - Haberler
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Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'in naaşının yeri değiştirilebilir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'in naaşının yeri değiştirilebilir

Zimbabve'de mahkeme, 2019'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'in naaşının aile çiftliğindeki mezarından çıkarılarak, başkent Harare'deki Ulusal Anıt'a taşınmasına karar verdi.

Zimbabve'de mahkeme, 2019'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'in naaşının aile çiftliğindeki mezarından çıkarılarak, başkent Harare'deki Ulusal Anıt'a taşınmasına karar verdi.

Dünyanın en yaşlı lideri olarak bilinen ve Eylül 2019'da 95 yaşında hayatını kaybeden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'in naaşının yerinin değiştirilmesi tartışma konusu oldu. Mahkeme, eski Başkan Mugabe'in naaşının aile çiftliğindeki mezarından çıkarılarak, başkent Harare'deki Ulusal Anıt'a taşınmasına karar verdi. Mahkeme kararında, Mugabe'nin kalıntılarının Kutama'dan çıkarılması ve Harare'deki Ulusal Anıt'a (National Heroes Acre) gömülmesi yetkisinin verildiği ifadeleri yer aldı. Mugabe'in ailesinin söz konusu kararı tepkiyle karşıladığı öğrenilirken, Yüksek Mahkeme'ye itiraz etmeyi planladıkları öne sürüldü.

Mugabe'nin ailesi, eski devlet başkanının iktidardan indirildikten sonra acı çektiğini ve Ulusal Anıt'a gömülmek istemediğini belirtmiş, naaşın özel törenin ardından memleketinde gömülmesini talep etmişti. 1980'de beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden bu yana iktidarda olan Mugabe, 2017'de gerçekleştirilen darbenin ardından istifa etmişti. İstifa etmeden önce iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi partisi, Mugabe'yi liderlikten azletmişti. - HARARE

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Haber: Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'in naaşının yeri değiştirilebilir - Haberler
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