Eski Zey Caddesinde Freze Çalışması Yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Eski Zey Caddesi ve bağlantılı sokaklarda freze çalışmaları başladı.



Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen asfalt öncesi ve asfalt çalışmaları Eski Zey Caddesi ve bağlantılı sokaklarda da devam ediyor.



Eski Zey Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı çalışmalarının bağlantılı sokaklarda da gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. - ADIYAMAN