Eski zamanlarda diş fırçalama Dt. Pertev Kökdemir, günümüz teknolojisinde diş bakımının çok daha kolay hale geldiğini söyleyerek konu ile ilgili olarak şunları ekledi.

Dişlerinizi öğütülmüş öküz toynakları veya yumurta kabukları ile fırçalamanın iğrenç olduğunu düşünüyorsanız, eski Mısırlıların bugün ki gibi farklı diş fırçaları ya da macunlara sahip olmadığını düşünebilirsiniz. Diğer erken tarihli diş temizleme araçları ise Roma'da eski tip çubuklar ve Çin'de sert hayvan kıllarından oluşan materyaller örnek gösterilebilir.

William Addis diş fırçasının mucidi olarak kabul edilirken, çok daha eski zamanlarda Müslüman toplumların misvak kullandığı bilinmektedir.

Çok eski zamanlarda dişlerin bakteri plağında temizlenmesini 15-20 dakikalık bir fırçalama sonucu sağlayan bu araç ve gereçlerden, günümüzde 2-3 dakikada dişlerimizi etkin bir şekilde temizleyen elektrikli ve basınç ayarlı diş fırçalarına ulaştık. Ama tarih boyunca hedeflediğimiz şey hep aynıydı, bu da çürük ve diş eti hastalıklarına sebep olan bakterileri ağız ortamından uzaklaştırmak. İşte bu nedenle dişlerimizi günde iki kere üçer dakika fırçalamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler