Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz
Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.
19.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:48
Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.
Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu euronews'e verdiği röportajda son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan tansiyonu değerlendirdi
Kaynak: Euronews.com