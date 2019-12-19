Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz
Haberler » Dünya » Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz - Haberler

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz

Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.

19.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:48

bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.

Eski Başbakanı Yorgo Papandreu euronews'e verdiği röportajda son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan tansiyonu değerlendirdi

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler