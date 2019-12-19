Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz
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Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz

Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor. Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu euronews'e verdiği röportajda son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan tansiyonu değerlendirdi

19.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:12
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz

bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.


Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma nedeniyle , Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı edip, Türkiye'yi de BM'ye şikayet etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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