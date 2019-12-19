Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu: Türkiye ile sorunlarımızı barışçıl bir ortamda çözmek istiyoruz
Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor. Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu euronews'e verdiği röportajda son haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan tansiyonu değerlendirdi
19.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:12
Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türkiye-Libya anlaşmasından sonra Ankara ile Atina arasındaki diplomatik gerginlik giderek artıyor.
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma nedeniyle Yunanistan, Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı edip, Türkiye'yi de BM'ye şikayet etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com