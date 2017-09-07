Eski Yüksekokul Binası Madde Bağımlılarının Mekânı Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce Meslek Yüksekokulu (MYO), öğrencilerinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki yeni binasına taşınmasının ardından boşalan eski okul madde bağımlılarının mekanı oldu.



Yeşilkent Mahallesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının tamamlanmasının ardından 2015 yılı Aralık ayından itibaren eğitim öğretim yeni binada verilmeye başlandı. O zamandan bu yana atıl vaziyette duran eski yüksekokul binası bugünlerde tinerci ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Özellikle akşam saatlerinden itibaren binada kamp kuran madde bağımlıları binanın bir bölümünü şimdiden kullanılamaz hale getirdiler. Kapıların kilitli olmasına rağmen binanın sosyal tesis alanı olarak kullanılan bölümüne girmeyi başaran evsizler bu alanı harabeye çevirdiler. Akşam geç saatlerden itibaren bu alanda yükselen seslerden ve yaşananlardan rahatsız olan vatandaşlar bu duruma tepki gösteriyor.



Vatandaşlar yaşananlarla ilgili olarak "Yüksekokul öğrencilerinin Yeşilkent Mahallesindeki yeni binalarına taşınmasının ardından bu bina kaderine terk edildi. Bina özellikle akşam saatlerinde bali ve tinerciler ile ayyaşların mekanı oldu. Akşam geç saatlerden itibaren bu binada her türlü olumsuzluk yaşanıyor. Bizler bu durumdan son derece rahatsızız ve tedirgin oluyoruz. Şehrin göbeğinde bir bina nasıl olabiliyor da bu hale gelebiliyor. Bu memleket bu kadar sahipsiz olmamalı. Devletimiz bu kadar mı zengin? Bu konuda kimler görevini su istimal ettiyse bu konuda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Ayrıca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin gerekli önlemleri almalarını talep ediyoruz. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyor ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diyerek şikayetlerini dile getirdiler. - BİLECİK