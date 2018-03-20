Eski Yüksek Yargı Üyeleri Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Okay Koçak, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Koçak ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada Koçak hakkındaki iddianamenin özeti okundu. Sanık Koçak'ın, örgütün talimatlarının iletildiği, himmet verilen toplantılarına katılan, örgüt liderinin talimatıyla Danıştaya seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Koçak, suçlamaları reddetti.

Meslek hayatı boyunca binlerce dosyada karar verdiğini ve Danıştayda binlerce dosyanın incelemesine katıldığını ifade eden Koçak, bu çalışmalarının hiçbir şikayete konu olmadığını savundu.

Her zaman demokrasinin yanında olduğunu belirten Koçak, 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek, hiçbir zaman, hiçbir terör örgütüne sempati duymadığını söyledi.

Danıştay üyeliğine kıdemi ve liyakatiyle seçildiğini ileri süren Koçak, hakkındaki ifadelerin etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler tarafından verildiğini ve delil olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etti.

Koçak, iddianamede yer alan, örgütün sivil imamı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Yusuf Doğan ile telefon görüşmesine değinerek, bu kişinin eşinin Çınar Eğitim Kurumlarında görev yaptığını, oğlunun burada TEOG sınavına hazırlandığını, telefonuna gelen mesajın da Yusuf Doğan'dan değil, bu kurumda çalışan eşi Yasemin Doğan'dan gönderildiğini öne sürdü.

ByLock kullandığını kabul etmeyen Koçak, MİT tarafından elde edilen verilerin yasal delil sayılamayacağını savundu ve bu kapsamdaki belgelerin dosyasından çıkarılmasını istedi.

Koçak, usul itirazlarını da dile getirerek, soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediğini, davanın görevsiz mahkemede açıldığını ileri sürdü. Tutuklamanın ölçülü olmadığını savunan Koçak, tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir, Vahit Bektaş ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 10 Temmuz'a bırakılması kararlaştırıldı.