Eski Yüksek Yargı Üyeleri Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen savunma yaptı. Duruşmaya, sanık Şen, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

İddianamede sanığın, örgütün HSYK'da etkin olduğu dönemde, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, amaçları ve stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Şen, usul itirazlarında bulundu. Sanık Şen, hakkında suçüstü hükümlerine göre işlem yapılmasının usule aykırı olduğunu ileri sürdü.

Aleyhine verilen tanık ifadelerine değinen Şuayip Şen, tanıklık yapan isimlerin aynı zamanda örgüt üyeliği suçlamasıyla soruşturulduğunu söyledi.

Bu ifadelerin tahmin, zan ve yoruma dayalı, soyut ve afaki beyanlardan oluştuğunu, suçlamadan kurtulma ya da ceza indirimi beklentisiyle verildiğini öne süren Şen, bu nedenlerle hükme esas alınamayacağını savundu.

Sanık Şen, "25 yıllık hakimim. Silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyorum ancak mantar tabancam dahi yok. Bu lanet darbeyi gerçekleştiren bir kişiyle irtibatım tespit edilsin, aklımı, fikrimi bir örgüte teslim ettiğimi ortaya koyan bir tane olay tespit edilsin, kendi cezamı üst sınırdan yazarım." şeklinde savunma yaptı.

Savunmanın ardından, eski Yargıtay üyeleri Ali Alçık ile Mehmet Aydoğdu arasındaki ByLock yazışmaları okundu.

Yazışmada, "Şuayip, taahhüt 2 bin 400, aylık 200 TL" ifadesinin geçtiğinin belirtilmesi üzerine Şen, "Ben kimseye aidat vermedim, taahhütte bulunmadım." ifadesini kullandı.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ile eski Yargıtay üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 27 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.