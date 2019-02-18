Eski - Yeni Edirne" Fotoğraf Sergisine Yoğun İlgi

Edirne Adalet Sarayı'nda açılan "Eski - Yeni Edirne" temalı fotoğraf sergisi ilgi görüyor.

Halil Karabacak Atölyesi Topluluğu tarafından açılan sergide, Edirne'nin tarihi mekanlarına ait eski ve yeni fotoğraflar aynı çerçevede karşılaştırmalı olarak ziyaretçilere sunuluyor.

Fotoğraf sanatçısı Halil Karabacak, bir buçuk yılda yedincisi düzenlenen bu sergide Edirne'nin eski fotoğrafları ile aynı açıdan çekilmiş günümüzdeki görünümünü tek fotoğraf üzerinde birleştirerek yeni bir görüntü elde ettiklerini ve bu haliyle farklı bir fotoğraf görselinin ortaya çıktığını belirtti.

Edirnelilerin sergiye yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Karabacak, "Her sergi mutlaka çok kıymetlidir fakat bu sergide 7'den 70'e herkes kendisinden bir şeyler buluyor. Benim için önemli olan halkın bu sergilere gelmesi çünkü benim içi onların izlenimi önemli. Bu sergide insanlar çok şey buluyorlar." dedi.

Sergide fotoğrafları sergilenen Halil Karabacak Atölyesi Topluluğu üyesi Fevzi Saraç da yaklaşık 4 bin fotoğraf üzerinden bu çalışmaların yapıldığını belirterek Edirne'nin eski ve yeni görüntüleri tek bir fotoğraf üzerinde bağdaştırarak ortaya çıkardıkları bir sergi olduğunu söyledi.

Sergi, 24 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA