Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Cebvani'den Suudi Arabistan'a "GGK bayrağı" tepkisi Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Riyad'ın, Suudi Arabistan bayrağının yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) bayrağına yer vermesini protesto ettiğini açıkladı.

Eski Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Riyad'ın, Suudi Arabistan bayrağının yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) bayrağına yer vermesini protesto ettiğini açıkladı.

Cebvani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistan bayrağının yanında Yemen'inkinin haricinde başka bir bayrağın bulunmasını protesto ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'den olayla ilgili açıklama talep ettiğini kaydeden Cebvani, talebinin Yemen hükümetinin olay karşısındaki sessizliğinin ardından geldiğine işaret etti.

GGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ise Zubeydi'nin Riyad'da "Suudi Arabistan ve Haliç Ülkelerindeki Güney Topluluğu" yöneticileriyle bir araya geldiği sırada Suudi Arabistan'ınkinin yanında GGK bayrağının yer aldığı kaydedildi.

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmiş, 29 Temmuz'da da özerklikten vazgeçtiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyonun ortağı BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçler içinde "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, 28 Mart'ta Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik tarafından görevden alınmıştı. Cebvani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye sunduğu istifa mektubunda Başbakan Abdulmelik'i BAE destekli GGK ile aynı çizgide durmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA