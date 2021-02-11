Eski Yatağan Belediye Başkanı Işık, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Muğla'da eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 5 aydır Kovid-19 tedavisi gören Işık (69), kurtarılamadı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem Yatağan Belediye Başkanımız Hasan Haşmet Işık'ın, tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm hemşerilerimize ve Işık ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Işık, 1999-2019 yılları arasında Yatağan Belediye Başkanlığı yapmıştı. Işık'ın cenazesinin, yarın Yatağan Şehir Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça