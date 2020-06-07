Eski ve yeni kocası arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
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Eski ve yeni kocası arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Eski ve yeni kocası arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti -Kahramanmaraş'ta yeni ve eski koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

07.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:54

Eski ve yeni kocası arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

-Kahramanmaraş'ta yeni ve eski koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Olay, Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 26 yaşındaki Edanur Şahin adlı kadının eski eşi Fırat Gültekin ile resmi nikahlı eşi Hüseyin Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Daireden gelen sesleri duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, 26 yaşındaki Eda Nur Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan Hüseyin Şahin ve Fırat Gültekin ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gültekin, ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahin'in tedavisine ise Elbistan'da devam ediliyor. Hayatını kaybeden Eda Nur Şahin'in cansız bedeni ise Malatya AdliTıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski ve yeni kocası arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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