Eski ve yeni eşin bıçaklı kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadının ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın taraflarından olan resmi nikahlı eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadının ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın taraflarından olan resmi nikahlı eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 Haziran günü Emniyet Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Edanur Ş. isimli kadın, resmi nikahlı eşi Hüseyin Ş. ile eski eşi Fırat G. arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Hüseyin Ş. ile Fırat G. de kavga sonucunda yaralandı. Olayın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Ş.'nin tedavisi tamamlandı. Tedavisinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat G.'nin tedavisinin ise Kahramanmaraş'ta sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İHA