Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'ya kamuyu zarara uğratma davası

21.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:52

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve dönemin belediye yöneticilerinin aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında kamunun 88 milyon 999 bin lira zarara uğramasına neden oldukları gerekçesiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, "2012-2015 yıllarında, belediye şirketi olan Mavikent AŞ'ye aktarılan 110 milyon 587 bin lira avansın 19 Ocak 2017 itibarıyla kapatılmadığı" iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Van 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, dönemin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Avans şeklinde ödemeler hukuki değil"

İddianamede yer alan 3 Mayıs 2017 tarihli Mülkiye müfettişleri ön inceleme raporunda, belediyelerin meclis kararı ile belediye şirketlerine sermaye artırımı, sermaye avansı şeklinde kaynak aktarmasının belli şartlar dahilinde kanuna aykırı olmadığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sermaye artırımı adı altında 2012-2015 yıllarında şirkete verilen 21 milyon 588 bin lira tutarındaki avansın mahkeme kararları doğrultusunda verilebileceğinin bildirildiği ön önceleme raporunda, bunun dışında kalan 88 milyon 999 bin liralık avansın büyük bölümünün şirkette istihdam edilen ve nasıl alındıkları belli olmayan personele yönelik ödemeler, bir kısmının da SGK ve parke taşı ödemeleri olduğu aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediye yetkililerinin kanuna karşı hile yaparak şirket üzerinden işe aldıkları ve belediyede istihdam ettikleri personelin ücretlerini meclis kararı alarak ve avans şeklinde ödemeler yoluyla gerçekleştirmelerinin hukuki olmadığı kanaatine varıldığı bildirilen raporda, 5393 sayılı kanunun Belediye meclislerinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinde bu tür ödemelere dayanak olan hiçbir hükme rastlanmadığı vurgulandı.

"Kamunun zararına sebebiyet verilmiştir"

Kaya'nın, Mavikent AŞ'ye aktarılan kaynağın etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetlemediği, kayıp ve kötüye kullanımını takip etmediği veya bu sorumluluğunun gereklerini harcama yetkilileri aracılığıyla yerine getirmediği ifade edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Avans yoluyla şirkete aktarılan paralarla 88 milyon 999 bin lira kamu zararına sebebiyet verdiği kanaati oluşmuştur. Van Büyükşehir Belediyesince, belediye şirketi olan Mavikent AŞ'ye verilen avansların mahsup işlemlerinin muhasebe, ilgili birimin harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılması gerekmektedir. Şirkete işçi ve personel ödemesi gibi adlandırılan toplam tutarı 88 milyon 999 bin lira olan avansların mahsup işlemlerini gerçekleştirmeyen, bu ihmalkarlıkla idari ve mali sorumluluklarını yerine getirmeyerek kamunun zararına sebebiyet vermişlerdir."

Şüphelilerin, ifadelerinde mahsup işleminin yapıldığını ve kamu zararının oluşmadığını ileri sürerek atılı suçlamayı kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheli Bekir Kaya'nın, mevzuata aykırı şekilde alınan ve şirkette istihdam edilen, nasıl alındıkları belli olmayan personel ödemeleri, şirketin SGK ve parke taşı ödemeleri şeklinde gerçekleşen, 88 milyon 999 bin liralık avansın aktarılmasına ilişkin belediye meclis kararlarını Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesine göre meclise iade etmek yerine, mevzuata aykırı olarak alınan kararı uygulamaya alıp, bu yolla ihalesiz şekilde şirket üzerinden işe alınan personele yönelik yapılan ödemeleri karşılama ve kaynak aktarma işlemlerini fiiliyata geçiren emir ve talimatları vererek atılı suçu işlemiştir. Avans verilmesiyle ilgili belgelerde isimleri geçen şüphelilerin ise Van Büyükşehir Belediyesince, Mavikent'e verilen sermaye artırımı, sermaye avansı veya ortaklığa yönelik borçlara yönelik avanslar dışında kalan işçi ve personel ödemeleri olarak adlandırılan toplum tutarı 88 milyon 999 bin lira olan avansların mahsup işlemlerini yapmayıp, bu ihmalkarlıkla idari ve mali sorumluluklarını yerine getirmeyerek zararına sebebiyet verdikleri, bu nedenle görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Kaynak: AA