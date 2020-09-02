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Eski usul patos attılar

Sivas'ın Zara ilçesinde Hasat Sonlandırma Şenliğinde, aralarında Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ın da bulunduğu heyet, harmanda kurulan ve kullanımda olmayan patos makinesine saman attı.

Eski usul patos attılar
02.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:03

Sivas'ın Zara ilçesinde Hasat Sonlandırma Şenliğinde, aralarında Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'ın da bulunduğu heyet, harmanda kurulan ve kullanımda olmayan patos makinesine saman attı.

Sivas'ın Zara ilçesinde,Zara Ziraat Odası ve Zara Sanayici İş İnsanları Derneği birlikteliğinde bu yıl ikincisi yapılan Hasat Sonlandırma Şenliğine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve ilçe protokolü, hasadı yapılan Habeş Buğdayını eski tarım aleti dirgen yardımıyla patos makinesine atarak tarlada bir süre çalıştı.

Avşar Köyü'nde düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Eski usullerle hasat yapılması beni çocukluğuma götürdü. Bugün ki yapılan nostaljik çalışmadan dolayı da teşekkür ediyorum. İlçe olarak, il olarak çok önemli değerlere sahibiz. Bunların başında tarım ve hayvancılık geliyor, Türkiye'nin en önemli meralarına sahip burası. Bu bölge için en önemli şey hayvancılık, birinci sırada gelmekte, daha sonra tarım" dedi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise, "Tarım, bir ülkenin geleceği, sanayiyle tarımı buluşturmak gerekiyor. Tarım Bakanlığımızın çiftçiler üzerinde bayağı bir çalışmaları var. Habeş Buğdayını kısa bir vadede belli bir seviyeye getiren ve emekleri olan Zara Ziraat Odası Başkanıma teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da, "Çok anlamlı bir program, özellikle bu bölgeye geçmişte adapte olmuş, yoğun bir şekilde ekilen Habeş yazlığı buğdayının yeniden yaygınlaştırma amacıyla yapmış oldukları projeden dolayı emeği geçenleri kutluyorum. Biz, yerelde üretilen eski buğday çeşitlerimizi yeniden canlandırma adına İl müdürlüğü olarak da bir projelerimiz var. Bu projemiz, Zeron buğdayıyla ilgili bir proje. Bu proje ile ilgili zaten talepleri aldık. Sizlere tohumluk dağıtacağız" dedi.

Zara'nın tarım potansiyeli yüksek olan bir ilçe olduğuna da değinen Yıldız, "Sulama ile birlikte ilçemizde tarım potansiyeli daha da arttı. Hafik-Zara bölgesinde yaklaşık 200 bin dekar alan sulamaya açıldı, İmranlı Barajı ve Özen Barajı ile birlikte. Sulamayla birlikte ürün çeşitliliğimizde artacak" dedi.

Geçmişte büyüklerin harman kaldırma adeti olduğunu, bu geleneği devam ettirmeye karar verdiklerini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de, "Eski dönemlerde tarım kara sabanlarla olduğu için tarım çok zordu. Zor bir işten kurtarmanın kolaylığını harmanın sonunda bir eğlence ve dualar yaparak belli ederlerdi" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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