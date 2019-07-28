Eski üsteğmenler ve polis müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen 2 üsteğmen ve emniyet müdür yardımcısı yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri, sınır boyunda askeri bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan eski üsteğmenler O.S ve B.B ile eski emniyet müdür yardımcısı H.S.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.S.U, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA