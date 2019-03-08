Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama

Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Üsteğmene Fetö'den Tutuklama

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirlenen N.P., polis ekiplerince gözaltına alındı. Üsteğmenlikten ihraç edilen N.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Gaziantep

Kaynak: DHA
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