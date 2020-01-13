Eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkındaki iddianame kabul edildi

13.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:46

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla aranan Hüseyin Ç. ile ABD'ye aynı uçakla yan yana koltuklarda gittiğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının Oğuz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza talep ettiği iddianame, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Oğuz'un savcıya verdiği 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği'ne üyeliği olduğu, dernek faaliyetleri kapsamında Afrika'ya gittiği, küçüklüğünden beri Afrika'ya karşı özlem ve sevgisi olduğunu belirttiği ve "Ofisimi yeni açtığım zamanlarda gündemde Afrika ile ilgili birçok haber vardı. Ben de Afrika ile ilgili bir oluşumun içerisinde yer almak istedim. Afrika ile ilgili yaptığım araştırmalarda söz konusu derneğin vasıtasıyla bu işlere katılabileceğim söylendi." dediği ifadesine yer verildi.

Oğuz'un 2010 yılında gezi amaçlı tek başına ABD'nin New York eyaletine gittiği, birçok yabancı şirkete danışmanlık hizmeti verdiği, kapatılan Bank Asya'da yaptığı işin niteliğinden dolayı hesabının olduğu, 2004-2006 arasında örgütün sohbetlerine birkaç kez katıldığına ilişkin ifadelerinin de olduğu iddianamede, tanık ifadeleri de yer aldı.

Tanıklardan T.B, Oğuz'un muhafazakar biri olduğuna, dini konuşmalarda bulunduğuna, dini sohbetlere gittiğini söylediğini belirterek, şüphelinin 2011'deki 29 Ekim kutlamalarında belediyenin bir programında rakı içtiğini gördüğüne ve çok şaşırdığına ilişkin ifadeleri de iddianamede bulundu.

Telefon hatlarını FETÖ mensupları kullanmış

İddianamede, Oğuz'un yurt dışı seyahatlerine, iş ilişkisine ve hakkında toplanan bilgi ve belgelere de yer verildi.

Oğuz'un üzerine kayıtlı birçok telefon hattının olduğu dile getirilen iddianamede, bazı telefon hatlarının FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı, zanlının birçok kez bu kişilerle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtları yer aldı.

Bilgi Teknolojileri Kurumundan temin edilen HTS kayıtlarının da yer aldığı ve şüpheli Oğuz'un, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ile de telefonla olan irtibatına yer verilen iddianamede, "Oğuz'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlardan Metin ve Fevzi kod adlı Hakan Çiçek tarafından kullanılan GSM hattı ile 10 Aralık 2012 ile 24 Mart 2014 arasında 17 kez irtibat kurduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

İddianamede Çiçek ile irtibatı sorulan Oğuz'un, "Hakan Çiçek ismi tanıdık geldi. Muhasebesini tuttuğum bir şirketin ortağı olabilir." yanıtını verdiği belirtildi.

Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Ç. ile 39 kez görüştüğü aktarılan iddianamede başkası adına kayıtlı olan ancak mahrem imam tarafından kullanılan GSM hattı ile sadece Oğuz'un arandığı kaydedildi.

İddianamede, Oğuz'a ait mali müşavirlik şirketinin, FETÖ'nün emniyet mahrem imamları, TSK mahrem imamları, Mülkiye mahrem imamları, dönemin "İzmir il imamı"nın ortağı ve yöneticisi olduğu şirketler ile FETÖ müzahiri şirket ve derneklerde kaydı bulunan şahıslara ait şirketlerin defterlerini tuttuğu belirtildi.

FETÖ mahrem imamıyla ABD'ye seyahat

Şüpheli Oğuz'un 26 Ekim 2010'da 3 günlük ABD ziyaretine ilişkin Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünden temin edilen uçuş manifesto listeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Bilgi Sistemi verileri incelemelerine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Aynı uçakla birlikte çıkış giriş yaptığı şahıslara bakıldığında aynı dakika içinde İbrahim Burak Oğuz ile birlikte pasaport kontrolünden geçen şahıslar arasında KOM Bilgi Sistemi belge evrak kaydında hakkında mahrem imam ve FETÖ/PDY müzahiri şirketlerde SGK kaydı olduğuna dair bilgi bulunan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında hakkında adli işlem yapılan, yakalama müzekkeresi ile aranan Hüseyin Ç'nin olduğu, gidiş yolculuğunda Oğuz'un uçağın 51B-M, Hüseyin Ç'nin ise 51A-M sıradaki koltuklarında yan yana seyahat ettikleri, dönüş yolculuğunda ise İbrahim Burak Oğuz'un 51-B, Hüseyin Ç'nin ise 51-A sıralı koltukta yine yan yana seyahat ettikleri tespit edilmiştir.

Oğuz'un 14 Mart 2010'da yurt dışına çıktığı, 17 Mart'ta Esenboğa Havalimanı'nı kullanarak yurda döndüğü, bu seyahatte FETÖ firarisi gazeteci Adem Yavuz Arslan, FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Emir Ağbaş, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri FETÖ davasında yargılanan Mustafa Muhammet Günay ve FETÖ'den işlem gören 4 kişinin de bulunduğu iddianamede yer aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA