Eski ünlü yıldızlar Marmaris'te buluştu
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Eski ünlü yıldızlar Marmaris'te buluştu

Eski ünlü yıldızlar Marmaris'te buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Marmaris Master Cup Turnuvası'nda Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Timuçin Bayazıt, Sertan Eser, Evren Turhan gibi ünlü eski futbolcular bir araya geldi.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Marmaris Master Cup Turnuvası'nda Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Timuçin Bayazıt, Sertan Eser, Evren Turhan gibi ünlü eski futbolcular bir araya geldi. Yenilenen Gölenye Futbol Sahası ve İlçe Stadı'ndaki 2 aşamalı turnuva 40 yaş üzeri 800 eski futbolcuya ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın ilk ayağının şampiyonu Hendek Veteranlar oldu. Namağlup şampiyon olan takım, finalde Yalova ekibini yenerek sahadan kupayla ayrıldı. Eski milli futbolcu Engin Verel ve eski hakem Selçuk Dereli de organizasyona eşlik etti. Turnuvanın ikinci etabı 6 Haziran'da son bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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