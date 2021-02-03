Eski UNIFIL Sözcüsü Timur Göksel Kovid-19 nedeniyle vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski UNIFIL Sözcüsü Timur Göksel Kovid-19 nedeniyle vefat etti

03.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:08
Eski UNIFIL Sözcüsü Timur Göksel Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) eski Sözcüsü Timur Göksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) eski Sözcüsü Timur Göksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Beyrut'taki diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lübnan'a 1979 yılında UNIFIL'in ilk sözcüsü olarak gelen ve 23 yıl boyunca bu görevi başarıyla sürdürdükten sonra başkent Beyrut'a yerleşen Göksel, Kovid-19 ve diğer bazı rahatsızlıklarından dolayı Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası 79 yaşındaki Göksel, dün gece Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

UNIFIL'deki görevinden emekli olduktan sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde yıllarca eğitim veren Göksel, Lübnan ve bölgenin hem siyasi hem askeri stratejisti olarak biliniyordu.

Cenaze işlemlerini yakından takip eden Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, naaşın toprağa verileceği yere ilişkin Göksel ailesinin kararını bekliyor.

UNIFIL'in kuruluşu

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Mustafa Destici Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Defne Samyeli Farah Zeynep Abdullah
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski UNIFIL Sözcüsü Timur Göksel Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:19:25. #1.16#
title