Eski Uçak Gövdesi Times Meydanı'nda - New

- Genel görüntüler 1958 yılında restore edilen uçak gövdesi, yeni durağı olacak olan New York JFK Havalimanı'nda açılacak otele, bar olarak taşınmadan önce haftasonu boyunca sergilenmek üzere cumartesi sabahı Times Meydanı'na getirildi.

Kaynak: AA