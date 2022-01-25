Eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Mazhar Bozdoğan hayatını kaybetti

Eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve milli yüzücü Ahmet Mazhar Bozdoğan hayatını kaybetti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüzme camiamızın kıymetli büyüğü, yüzücülük hayatında rekorlara doymayan, Marmara Üniversitesi Yüzme Bölüm Başkanı olarak Türk yüzmesine sayısız antrenör kazandıran ve Türkiye Yüzme Federasyonumuza başkanlık makamında çok çok kıymetli hizmetleri olan, hepimizin hocası sayın Doç. Dr. Ahmet Mazhar Bozdoğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabrı cemil dileriz."