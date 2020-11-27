Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı

27.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:04

Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı Bilecik'in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi mensubu eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı

BİLECİK - Bilecik'in tanınmış ailelerinden Çınar ailesi mensubu eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ın kardeşi, kentin tanınmış esnaflarından eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, sabaha karşı hayatını kaybetmişti. Geçirdiği kalp krizi sonucu uzun süredir Eskişehir'de bir hastanede tedavi gören Selami Çınar, 57 yaşındaydı. Merhumun cenaze bugün ikindi namazına müteakip Dedeoğlu Camiinde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

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Cenazeye, Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve yakınları katıldı.

Öte yandan Çınar, kentte Genç İş Adamları Derneği Bilecik Başkanlığı, Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanlığı ve Bilecik Müftülüğü Mütevelli Heyeti Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

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