Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, yeni yönetimin izlediği Libya politikasını eleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, yeni yönetimin izlediği Libya politikasını eleştirdi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, yeni yönetimin izlediği Libya politikasını eleştirdi

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in izlediği politikalar nedeniyle Libya üzerinden gelecek ekonomik kalkınma fırsatını kaçırdıklarını öne sürdü.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in izlediği politikalar nedeniyle Libya üzerinden gelecek ekonomik kalkınma fırsatını kaçırdıklarını öne sürdü.

Merzuki, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Said'in izlediği politika, Libyalı kardeşlerimizle anlaşmazlığa neden oldu." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın, yüz binlerce Tunuslunun, Libya'da çalışma fırsatını elinden aldığına ve ekonomik kalkınmayı engellediğine değinen Merzuki, ülkenin orta kesimindeki Safaks'tan güneydeki Ras Cedir'e kadar olan bölgenin Libya'ya ekonomik anlamda bağlı bir bölge olduğunu ve buradaki halkın ekonomik kalkınma umutlarının da yok olduğunu savundu.

Merzuki, Said'in Cumhurbaşkanı olmasından önceki dönemde iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin en üst düzeyde ve sürekli olduğuna değindi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplayan olağanüstü kararlarının ardından, Libya'dan Tunus'a terör unsurlarının sızabilme ihtimaliyle ilgili söylentiler üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler ağustos ayında gerilmişti.

Libya Çalışma Bakanı Ali el-Abid er-Rıda, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, ekim ayından itibaren bir milyon Mısırlı işçinin ülkesine gelmeye başlayacağını belirtmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Heyetini kabulünde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Nihat Özdemir Burak Yılmaz Mesut Özil Domagoj Vida Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Münir Karaloğlu Adil Karaismailoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, yeni yönetimin izlediği Libya politikasını eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 01:12:43. #1.11#