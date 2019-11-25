Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki siyaseti bıraktığını duyurdu

25.11.2019 02:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 02:20

Devrim sonrası dönemin (2011-2014) ilk Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, siyasi hayattan çekildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Merzuki, ülkedeki son seçimlerin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstüne aldığını bildirerek "Tunus İrade Hareketi Partisi başkanlığından ve ulusal siyasi hayattan ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Merzuki, milli ve ümmetin tüm sorunlarıyla ilgili olmaya ve bu konularda hizmet etmeye devam edeceğini aktardı.

Tunuslulara hitap eden Merzuki, "Hep birlikte daha çok ümit ve iyimserlikle 'reaya bir halk olmaktan vatandaş halk olmak' adına bu tehlikeli ve zor geçişi devam ettirmek için ümitsizliğe kapılmayın." dedi.

Merzuki, başkanlık rejimine geçiş yönünde anayasal değişiklik talebinde bulunanlar konusunda halkı uyardı.

Ülkede ekonomik sıkıntıların en önemli sebebinin yolsuzluk olduğuna dikkati çeken Merzuki, yolsuzluğa karşı savaş ilan edilmesi ve onurlu bir yaşam hakkını tehdit eden bu kanserin kökünün kazınması çağrısında bulundu.

Arap gençliğine mesajı

Merzuki, Arap dünyasında yolsuzlukla bilinen seçkin tabakanın koordine halinde olduğunu ancak Arap devrimleri arasında bir koordinenin olmamasını esefle karşıladığını belirterek Arap gençliğinin koordine halinde olması gerektiği mesajı verdi.

Arap gençleri ve liderlerinin gelecekte iki önemli görevinin olduğunu vurgulayan Merzuki şunları ifade etti:

"Görevlerin ilki devletin yolsuzlukla bilinen tabakanın elinden kurtarılması ve bu tabakanın vatandaş halkın hizmetinde bulunan bir edat haline getirilmesidir. İkinci görev ise, halkları birbirinden ayıran, sömürgecilerin çizdiği ardından diktatörlerin güçlendirdiği sınırların ve köprülerin yıkılmasıdır. Yorucu savaşların ardından Avrupa'nın yaptığı gibi, tek parça bir Özgür Arap Birliği'nin oluşturulmasıdır."

Tunus'ta 13 Ekimde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki yüzde 2,9 oy almıştı. Öte yandan Merzuki'nin başında olduğu parti, parlamento seçimlerinde mecliste bir sandalye dahi elde edememişti.

Kaynak: AA