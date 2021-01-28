Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi"

28.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:55
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki:

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin davasına her zaman destek verdiğini belirtti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin davasına her zaman destek verdiğini belirtti.

Mursi Demokrasi Vakfı, 25 Ocak Devriminin 10. yılı münasebetiyle video konferans yöntemiyle "Ocak'tan Bu Yana 10 Yıl... Devrimin Kalbinde Mursi" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinliğin katılımcılarından Merzuki, Mursi'nin Mısır'ın Arap dünyasındaki konumunu yeniden tesis etmek ve ülkeyi hukuk devleti haline getirmek için mücadele verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mursi'ye desteğinden de övgüyle söz eden Merzuki, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi." dedi.

Merzuki, "Mursi sonuçlarından korkmadan insani değerler için çabaladı ve ona karşı çıkmalarına rağmen demokrasiye bağlı kaldı. Her anlamda mükemmel bir insandı." ifadelerini kullandı.

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarı 25 Ocak 2011'de başlayan halk ayaklanmasıyla son bulmuştu. 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden olan ve demokratik yollarla Cumhurbaşkanlığına seçilen Muhammed Mursi, Temmuz 2013'teki askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mursi, 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Jason Statham Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kavga Ankara Aralık Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Erdoğan ülkesinde ve uluslararası alanda Mursi'nin davasını destekledi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:59:36. #1.16#
title