Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Merzuki, başvurusunun ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.