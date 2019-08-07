Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

07.08.2019 16:33
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Merzuki, başvurusunun ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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