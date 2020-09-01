Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "BAE, İsrail-ABD mandası haline geldi"
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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "BAE, İsrail-ABD mandası haline geldi"

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İsrail-ABD mandası haline geldiğini" savundu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki:
01.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:17

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İsrail-ABD mandası haline geldiğini" savundu.

Merzuki, Facebook sayfasından İsrail ile BAE arasındaki normalleşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Normalleşmenin iki savaşan ülke arasında olacağını belirten Merzuki, İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa ve Almanya arasında ilişkilerin normalleşmesi örneğini verdi.

Merzuki, İsrail-BAE ilişkilerine ilişkin, "Ne zaman BAE'nin İsrail ile normal ilişkileri vardı? Ne zaman savaştılar?" diye sordu.

İsrail-BAE anlaşmasının normalleşme olarak tanımlanamayacağını vurgulayan Merzuki, "Öyleyse, bugün olanlar yanlış tanımlanıyor. Bunun adına normalleşme değil, manda demeniz gerek." ifadelerini kullandı.

Merzuki, "BAE, İsrail-ABD mandası haline gelmiştir. Suriye de benzer bir şekilde İran-Rus mandası altındadır. Suudi Arabistan, ABD mandasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAE'nin "mandayı kabul etmesinin nedeni" hakkında Merzuki, "Ambargo nedeniyle bölgede savaş çıkarmak isteyen İran'ın giderek artan tehlikesinin ilk kurbanı BAE oldu." yorumunda bulundu.

İsrail-BAE normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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Kaynak: AA

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