Eski Tunus Cumhurbaşkanı Marzouki'ye gıyaben 4 yıl hapis cezası - Haberler
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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Marzouki'ye gıyaben 4 yıl hapis cezası

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Marzouki'ye gıyaben 4 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunus Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki'yi devletin güvenliğine saldırmak suçundan gıyaben dört yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tunus Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki'yi devletin güvenliğine saldırmak suçundan gıyaben dört yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tunus Mahkemesi, şu anda Fransa'da yaşayan 76 yaşındaki Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki hakkında "devletin güvenliğini yurt dışından baltalamaktan" ve "diplomatik zarara" neden olmaktan suçlu bularak gıyaben 4 yıllık hapis cezası verdi. Marzouki, Tunus Mahkemesi tarafından verilen hapis kararı hakkında, "Anayasayı deviren gayri meşru bir başkan tarafından verildiğini söyleyerek" reddettiğini ve karara itiraz etmek için hiçbir avukata talimatta bulunmayacağını açıkladı.

Marzouki, geçtiğimiz Ekim ayında Paris'teki bir gösteri sırasında Tunus'un şu anki Cumhurbaşkanı Kays Said'e atıfta bulunarak, Fransız hükümetini "Rejime ve devrime karşı komplo kuran ve anayasayı kaldıran bu adama verilen tüm desteği reddetmeye" çağırmış ve Cumhurbaşkanı Saied'i eleştirerek protesto çağrısında bulunmuştu. - TUNUS

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