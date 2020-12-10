Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis
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Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis

10.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:26
Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.

Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Sönmez'in yargılandığı suçtan 9 yıl hapse çarptırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını kararlaştırdı.

Dava kapsamında Sönmez'in dört ayrı operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu kaydediliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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