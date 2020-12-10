Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis
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Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

10.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:04
Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Tuğgeneral Muzaffer Sözmez'e 9 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Tuğgeneral Muzaffer Sözmez'e 9 yıl hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'ankesör' soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan ardışık görüşme yaptığı tespit edilen eski Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Muzaffer Sönmez hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Sönmez ile avukatı katıldı. Sönmez savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi. Telefon görüşmelerinin örgütsel görüşmeler olmadığını savunan Sözmez, beraatini talep etti. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sözmez'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararla birlikte Sönmez'in tutuklanmasına da karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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