Eski Tuğgeneral Muzaffer Sönmez'e FETÖ'den 9 yıl hapis
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Eski Tuğgeneral Muzaffer Sönmez'e FETÖ'den 9 yıl hapis

10.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:45
Eski Tuğgeneral Muzaffer Sönmez'e FETÖ'den 9 yıl hapis

Bir dönem Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı yapan eski Tuğgeneral Muzaffer Sönmez, FETÖ'den yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir dönem Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı yapan eski Tuğgeneral Muzaffer Sönmez, FETÖ'den yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında eski Tuğgeneral Sönmez'in örgütle bağlantısını tespit etti. Bu kapsamda Sönmez hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açıldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sönmez'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, tutuksuz yargılanan Sönmez'in tutuklanmasına karar verildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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