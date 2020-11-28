Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
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Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor

28.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:25

Edirne güz mevsimiyle de misafirlerini büyülemeye devam ediyor.

Edirne güz mevsimiyle de misafirlerini büyülemeye devam ediyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kent, tarihi miraslarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor.

İçerisinden 3 nehrin geçtiği Edirne, yazın ayrı, kışın ayrı, baharlar da ise ziyaretçilerine hep farklı bir atmosfer sunuyor.

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Şehri sarmalayan nehirlerden yükselen buğu, ovadan sonbaharda havalanan sis bulutları, kahverengi ve sarının onlarca tonuyla boyanan doğa, kente gelenlere görsel şölen sunuyor.

Kışa göz kırpan sarı yapraklı ağaçları fon yapan onlarca Edirneli ve kente gelen ziyaretçiler en çok eski tren garını tercih ediyor.

Karaağaç Mahallesinde şimdilerde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak işlevlendirilen eski gar ve önündeki kara tren sonbahar fotoğraflarının arka fonu oluyor.

Eski işlevi kalmasada sevinçlere hüzünlere tanıklık eden eski gar, şimdilerde sarı sonbaharın en önemli figürü olarak fotoğraflara kaydediliyor.

-"Sonbaharı da gerçekten çok güzel olur Edirne'nin"

Bölgede arkadaşı ile fotoğraf çektirmeye gelen Rümaysa Tuna, AA muhabirine şehir dışında üniversite eğitimi aldığını ve Edirne'ye hasret yaşadığını söyledi.

Her fırsatta doğduğu kente geldiğini anlatan Tuna, "Memleketimi çok seviyorum, her anını değerlendiriyorum. Sonbaharı da gerçekten çok güzel olur Edirne'nin. Sonbaharın son günlerinde fotoğraf çekmek ve çektirmek için buraya geldik" dedi.

Ecenur Müdrişler de Edirne'nin her bir metrekaresinin değerli olduğunu ve Edirne'ye en çok sonbaharın yakıştığını belirtti.

Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
Eski tren garı hazan mevsiminde fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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