Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti
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Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti

22.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:53

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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