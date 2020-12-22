Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer'in vefatı
22.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:10
Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski başkanlardan Özkan Sümer, Maçka ilçesinde toprağa verilecek.
Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski başkanlardan Özkan Sümer, Maçka ilçesinde toprağa verilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sümer'in cenazesinin bugün saat 14.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle Trabzonspor Kulübünde cenaze töreni düzenlenmeyeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç