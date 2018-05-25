Eski Tokat Savcısına Fetö'den 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tokat savcısı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski Tokat Cumhuriyet Savcısı Alper D.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Alper D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, eski savcı Alper D.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN