Eski TMSF Başkan Yardımcısı Çalık'ın "zimmet" davasında mütalaa

25.09.2019 12:04

Uzan Grubu'ndan el konulan lüks yatların satış sürecinde haksız yere ödeme yapıldığı iddiasıyla 13 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Fethi Çalık'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın "zimmet" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar, 9 sanığın ise "zimmete yardım" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 8. Ağır Mahkemesindeki 20. duruşmaya sanıklar Fethi Çalık, İsmail Murat Çağatay, Nazım Barış Cağcağ ve Deniz Bozkurt katıldı.

Diğer sanıkları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil kurumlar TMSF, Rumeli Çimento, Mavi Turizm ve Telsim AŞ'nin avukatları da hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin okunmasının ardından söz verilen Cumhuriyet Savcısı Mustafa Dağ, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, TMSF tarafından suç tarihinden önce Uzan Şirketler Grubu'na el konulduğu, sanıklardan Fethi Çalık'ın da Uzan Grubu Şirketi tarafından yönetim kurulu başkanlığı görevine fon alacaklarının tahsili amacıyla atandığı anlatılarak, sanıklardan Deniz Bozkurt'un ise suç tarihinde söz konusu şirketin genel müdürü olduğu ifade edildi.

Fon yönetimindeki Mavi Turizm ile Rumeli Çimento firmalarının, daha önce alınan bir karar olmaksızın Levent Yatçılık Turizm ve Ticaret AŞ ile imzaladıkları ödenmesine ilişkin sözleşmelerde komisyonun "yatların alıcısı" tarafından ödeneceği hususunun hüküm altına alınmış olduğu belirtilen mütalaada, söz konusu yatların satışının, sözleşme tarafı olan şirketlerce değil "Fon" tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Mütalaada, Fon'un Levent Yatçılık Turizm ve Ticaret AŞ'ye herhangi bir taahhüt ve yükümlülüğü olmamasına rağmen bu firmaya yüklü bir miktarda para yatırıldığı vurgulanarak, komisyon ödemelerinin hukuki dayanağının olmadığı anlatıldı.

Polonya'da bulunan çimento fabrikası ile Baker&Mc Kenzie hukuk firması arasında imzalanmış, sözleşme bedeli tamamen ödenmiş ve süresi dolmamış sözleşmenin bulunduğu aktarılan mütalaada, sanık Fethi Çalık'ın da aynı konu ve içerikli kendisi tarafından imzalandığı anlaşılan ancak aslına ulaşılamayan söz konusu firmaların arasında imzalanmış görünen ve sadece fotokopi belgesinden ibaret sözleşmeye dayanan yüklü bir miktar haksız ödemeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Mütalaada, Çalık'ın bu durumun ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.

TMSF bünyesinde görev yapan sanıklar Fethi Çalık ve Deniz Bozkurt'un, kendilerine görevleri nedeniyle verilen devredilmiş mal ve parayı, suç kastıyla hareket ederek haksız menfaat sağlamaya çalıştıkları öne sürülen iddianamede, bu sanıkların emirleri altındaki personellere verdikleri talimatlarla işlemleri takip ettikleri ve tutarları üzerlerine zincirleme olarak geçirdikleri vurgulandı.

Mütalaada, sanıklar Nazım Barış Cağcağ ve Hasan Erşen'in de kamu görevlisi diğer sanıkların yasal zeminde hareket etmediklerini bilmelerine rağmen kanuna aykırı emir ve talimatları yerine getirdikleri, suçların işlenmesi sırasında onlara gerekli fatura ve belgeleri gerçeğe aykırı şekilde düzenleyerek atılı suçlara iştirak ettikleri anlatıldı.

Sanıklar Yaşar Akgün ile Yusuf Adıgüzel'in ise geçmişe yönelik olarak yönetim kurulu kararlarını sahte olarak düzenleyerek zimmet suçunun işlenmesinde yer aldıkları kaydedilen mütalaada, TMSF'ye bağlı şirketlere hizmet sağlayan firma yetkilileri olan sanıklar Celal Levent Sadıkoğlu, Ömer Faruk Topuz, İsmail Murat Çağatay, Serdal Can, Beyti Kesim ve Murat Saraçoğlu'nun da içerik olarak gerçeğe aykırı belgeler düzenleyip ya da düzenletip kamu görevlisi diğer sanıklara vererek zimmete yardım ettikleri, sanık Hakan Kemal İmir'in de TMSF şirketinden hesaba yatırılan paradan çekip iade ederek zimmet suçuna yardım ettikleri aktarıldı.

İstenen cezalar

Cumhuriyet Savsısı Mustafa Dağ, sanıklar Fethi Çalık, Deniz Bozkurt, Yaşar Akgün ve Yusuf Adıgüzel'in "zimmet" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Mütalaada, diğer 9 sanığın ise "zimmete yardım" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA