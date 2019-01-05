Eski Tişörtler Poşet Oldu

AB uyum çalışmaları kapsamında çevre kirliliğini önlemek amacıyla yılbaşında başlayan ve ülke çapında geniş yankı uyandıran naylon poşet uygulamasına Özel Güzelbahçe Piri Reis Okullarının çevreye duyarlı minik öğrencileri de katıldı. 2006 Yılından bu yana Eco-Okul ünvanına sahip okulun öğrencileri günlük alış verişte naylon poşet kullanımını önlemek amacıyla eskimiş tişörtleri poşete dönüştürdü.

Öğrencilerde naylon poşetlerin çevreye olan etkilerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla bu tür bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni Nurdan Koruyucu, "Çocuklarımız maalesef naylon poşet dışında bir şey ile malzeme taşınabileceğini bilmiyor. Onlara plastik dışındaki çeşitli materyallerin de kullanılabileceğini göstermek amacıyla evlerinden kendilerine ya da büyüklerine ait eskimiş tişörtleri getirmelerini istedik. Öğrenciler öğlen arasında tişörtleri kesip bağlayarak günlük alış verişte kullanılabilecek çantalara dönüştürdü. Böylelikle alışverişte naylon çantanın dışında başka malzemelerin de kullanılabileceğini, eski eşyaların başka amaçlar için farklı şeylere dönüştürülebileceğini ve de bez çanta yapımının çok kolay olduğunu görmüş oldular" dedi.

Öğrencileri çevreye karşı duyarlılığını arttırmak amacıyla her yıl çeşitli projeler yürüttüklerini sözlerine ekleyen Koruyucu, "Bu yıl öğrencilerde geri dönüşümün önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının Sıfır Atık Projesi, plastik kullanımını azaltmak amacıyla da Turmepa'nın denizlerdeki plastik atıkları önleme projesine katıldık. Eskimiş tişörtlerden çanta yapma etkinliğini de bu projelere paralel olarak öğlen aralarında gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler