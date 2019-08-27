Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu

Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

27.08.2019 12:20
Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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