Eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün vefat etti
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Doğru Yol Partisi, Milletvekili, Nihan İlgün, Tekirdağ, Politika

Eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün vefat etti

Eski Doğru Yol Partisi (DYP) Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün hayatını kaybetti.

16.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:44
Eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün vefat etti

Eski Doğru Yol Partisi (DYP) Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün hayatını kaybetti.

İlgün'ün cenazesi, bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Malkara'da 1940'da doğan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İlgün, Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma

Müdürlüğü İş Müfettişliği ve Tekirdağ İl Genel Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. İlgün, 15, 16, 20 ve 21. dönemlerde Tekirdağ Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.

Kaynak: AA

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