Eski Tekel Depolarının belirsizliği işverenleri endişelendiriyor

19.08.2019 14:25

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde bulunan eski tekel tütün depolarında faaliyet sürdüren 16 firma, depoların özelleştirme sürecinde olması nedeniyle bir belirsizliğin hakim olduğunu belirterek yetkililerden yardım istiyor.

2010 yılında Malatya Valiliği tarafından istihdamın artırılması adına Yakınca Mahallesinde bulunan eski tekel tütün depoları 16 firmaya kiraya verildi. Burada tekstil ve değişik üretim alanlarında üretime başlayan firmalar ise 800 işçi çalıştırarak hem istihdama hem de kent ekonomisine katkı sunmaya başladılar.

Ancak atölyelerin bulunduğu arazi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2 kez ihale yoluyla satışa çıkarılınca yüzlerce işçi çalıştıran firmalar tedirgin oldu. Firma yetkilileri, atölyelerini özelleştirme nedeniyle büyütüp istihdamı arttırmadıklarını belirterek, bu belirsizlik biran önce giderilmesini istediler.

Tekstil Kent Yapı Kooperatifi Başkanı Avni Gültekin, bugün yaptığı açıklamada depoların bulunduğu arsanın Özelleştirme İdaresi tarafından satışa sunulduğunu anımsatarak, "Maalesef burada sonuç itibariyle önümüzü göremediğimiz için herhangi bir yatırım yapamıyoruz. Malatya'daki siyasi ve diğer yetkililerin yardımını bekliyoruz" dedi.

En son 2019 yılının başında satışa çıkarılan ancak iptal edilen satış sonrası bölgede bulunan 16 firmanın yaşanan belirsizlik nedeniyle önlerini göremediğini belirten Gültekin, kendilerine Organize Sanayi Bölgesinde yer verileceğinin söylendiğini ancak bu konuyla ilgili de şuan bir gelişme olmadığını söyledi.

OSB'de kendilerine ver tahsis edilmesinin firmalar adına daha olumlu olacağını ifade eden Gültekin, "Ancak bunun dışında Malatya'da herhangi bir kamu arazisinden yada hazine arazisinden bizlere yer tahsis edilmesi gerek kira gerekse taksitle satışının yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İstihdam sağlayan atölyelerin yetkilileri de, yarın ne olacaklarını bilmedikleri için yaşanan bu belirsizliğin kendilerini etkilediğini belirttiler. İstihdama katkı sağladıklarını belirten firma sahipleri, kendilerine sahip çıkılmasını isteyerek hem işyerlerini hem de istihdamları arttırmak için yardım beklediklerini ifade ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA